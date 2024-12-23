Трофимов Василий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Василий Сергеев

Трофимов Василий Сергеев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Трофимов Василий Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
77-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
02.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 339об-340
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Пелагея Васильева
Отец - Трофимов Василий Сергеев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Трофимова Екатерина Онисимова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Григорий Григорьев Хорьков, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Матрена Сергиева Григорова, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.