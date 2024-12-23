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Любимов Василий Матвеев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Любимов Василий Матвеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
76-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
30.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 339об-340
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Любимов Иоан Васильев
Отец - Любимов Василий Матвеев, крестьянин собственник (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Любимова Акулина Устинова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Екатерина Алексеева Паршинцева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Илья Васильев Ширяев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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