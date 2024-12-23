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Феодосия Иосифова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Феодосия Иосифова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
75-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
27.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 339об-340
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Феодосия Иосифова
Отец - Суханов Иосиф Антонов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Суханова Анна Михайлова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Вера Степановна Кочергина, крестьянская девица (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Тихон Михайлов Малыгин, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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