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Агафья Михайловна Скуднеева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Агафья Михайловна Скуднеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
74-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
27.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 338об-339
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Феодосия Васильева
Отец - Болдин Василий Прокопьев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Болдина Мавра Никитина (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Агафья Михайловна Скуднеева, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Даниил Касьмин Болдин, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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