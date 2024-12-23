Елена Васильева Скуднеева
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Елена Васильева Скуднеева
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 72-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.05.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. пункт приписки
- д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 27.05.1907
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 338об-339
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Захаров Иоанн Михайлов
Отец - Захаров Михаил Васильев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Захарова Евдокия Косымина (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Елена Васильева Скуднеева, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Михаил Косымин Скуднеев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано 2-18295227 13.11.67
- Примечание / Дополнительно
- выдано 2-18295227 13.11.67
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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