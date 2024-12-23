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Захарова Евдокия Косымина

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Захарова Евдокия Косымина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
72-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
27.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 338об-339
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Захаров Иоанн Михайлов
Отец - Захаров Михаил Васильев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Захарова Евдокия Косымина (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Елена Васильева Скуднеева, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Михаил Косымин Скуднеев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано 2-18295227 13.11.67
Примечание / Дополнительно
выдано 2-18295227 13.11.67
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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