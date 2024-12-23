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Дмитрий Петров Чернышов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Дмитрий Петров Чернышов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
71-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Дата крещения
23.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 338об-339
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Дарья Илларионова
Отец - Болдин Илларион Фёдоров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Болдина Агриппина Лукьянова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Дмитрий Петров Чернышов, государственный крестьянин
Воспр. - Елена Исаева Паршинцева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано 2-4 266171 24, 86
Примечание / Дополнительно
выдано 2-4 266171 24, 86
Комментарий наборщика
НА восприемника 1 Масл(к)овки Тамбовской губернии.
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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