Дмитрий Петров Чернышов
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Дмитрий Петров Чернышов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 71-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 22.05.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Дата крещения
- 23.05.1907
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 338об-339
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Дарья Илларионова
Отец - Болдин Илларион Фёдоров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Болдина Агриппина Лукьянова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Дмитрий Петров Чернышов, государственный крестьянин
Воспр. - Елена Исаева Паршинцева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано 2-4 266171 24, 86
- Примечание / Дополнительно
- выдано 2-4 266171 24, 86
- Комментарий наборщика
- НА восприемника 1 Масл(к)овки Тамбовской губернии.
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- Источник
- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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