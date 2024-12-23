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Дарья Илларионова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Дарья Илларионова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
71-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
23.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 338об-339
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Дарья Илларионова
Отец - Болдин Илларион Фёдоров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Болдина Агриппина Лукьянова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Дмитрий Петров Чернышов, государственный крестьянин
Воспр. - Елена Исаева Паршинцева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано 2-4 266171 24, 86
Примечание / Дополнительно
выдано 2-4 266171 24, 86
Комментарий наборщика
НА восприемника 1 Масл(к)овки Тамбовской губернии.
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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