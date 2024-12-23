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Анастасия Андреева Кокоткина

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Анастасия Андреева Кокоткина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
70-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
21.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 338об-339
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Паршинцев Михаил Степанов
Отец - Паршинцев Степан Терентьев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Паршинцева Дарья Ивановна (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анастасия Андреева Кокоткина, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Яков Матвеев Макашов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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