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Аниконор Иванов Годовиков

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Аниконор Иванов Годовиков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
69-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
20.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 337об-338
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Годовиков Константин Артемиев
Отец - Годовиков Артемий Михайлов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Годовикова Фёкла Данилова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анастасия Григорьева Годовикова, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Аниконор Иванов Годовиков, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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