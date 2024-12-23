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Холяев Алексей Дмитриев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Холяев Алексей Дмитриев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
68-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
19.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 337об-338
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Холяев Алексей Дмитриев
Отец - Холяев Дмитрий Иванов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Халяева Прасковья Иванова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Григорий Иванов Барбашов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Наталья Павловна Харькова, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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