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Пелагея Афанасиева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Пелагея Афанасиева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
67-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
15.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 337об-338
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Пелагея Афанасиева
Отец - Паршинцев Афанасий Алексеев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Паршинцева Меланья Яковлева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Агафья Андреева Шихавцова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Димитрий Алексеев Паршинцев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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