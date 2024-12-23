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Малыхин Тихон Михайлов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Малыхин Тихон Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
65-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
15.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 337об-337
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Гликерия Тихонова
Отец - Малыхин Тихон Михайлов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Малыхина Анисия Иванова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Мария Ефимова Паршинцева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Сергей Платонов Холяев, крестьянин собственник (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Комментарий наборщика
Малыгины возможно.
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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