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Шеховцова Варвара Васильевна

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Шеховцова Варвара Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
63-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
11.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 336об-337
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Шеховцов Кирил Ильин
Отец - Шеховцов Илья Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Шеховцова Варвара Васильевна (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Александра Фёдорова Ширяева, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Никита Яковлев Травин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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