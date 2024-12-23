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Конопкин Николай Дмитриев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Конопкин Николай Дмитриев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
61-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
09.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 336об-337
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Конопкин Николай Дмитриев
Отец - Конопкин Дмитрий Венедиктов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Конопкина Ксения Петрова (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акулина Васильева Нестерова, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Афанасий Петров Лукьянов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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