Лесных Константин Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛесных Константин Иванов

Лесных Константин Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Лесных Константин Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
60-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
08.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 336об-337
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Лесных Константин Иванов
Отец - Лесных Иван Матвеев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Лесных Татьяна Ефимова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Евдокия Васильева Попова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Никифор Елизаров Ширяев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.