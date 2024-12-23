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Илья Сергеев Макашов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Илья Сергеев Макашов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
58-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
06.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 335об-336
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Ирина Михайлова
Отец - Макашов Михаил Яковлев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Макашова Фекла Иванова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анна Ананьева Ширяев, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Илья Сергеев Макашов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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