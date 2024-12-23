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Захарова Евдокия Васильева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Захарова Евдокия Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
57-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
03.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 335об-336
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Захаров Тимофей Михайлов
Отец - Захаров Михаил Акимов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Захарова Евдокия Васильева (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Агафья Михайловна Скуднеева, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Петр Васильев Захаров, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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