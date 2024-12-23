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Пелагея Ильина

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Пелагея Ильина
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
54-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
01.05.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 334об-335
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Пелагея Ильина
Отец - Немахов Илья Парфёнов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Нена(м)хова Анастасия Моисеевна (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Иван Павлов Филатов, крестьянин (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ульяния Панфилова Каратаева, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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