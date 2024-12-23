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Григорий Васильев Дербенёв

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Григорий Васильев Дербенёв
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
53-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
30.04.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 334об-335
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Паршинцев Яков Тимофеев
Отец - Паршинцев Тимофей Никитин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Паршинцева Агафья Петрова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Григорий Васильев Дербенёв, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ксения Михайловна Какоткина, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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