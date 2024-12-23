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Шеховцов Алексей Андреев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Шеховцов Алексей Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
52-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
29.04.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 334об-335
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Шеховцов Яков Алексеев
Отец - Шеховцов Алексей Андреев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Шеховцова Наталья Дмитриева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Екатерина Андреева Соболева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Федор Дмитриев Какоткин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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