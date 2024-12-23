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Болдин Гавриил Петров

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Болдин Гавриил Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
50-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
22.04.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 333об-334
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Болдин Гавриил Петров
Отец - Болдин Петр Акимов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Болдина Евдокия Иванова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анна Акимова Шеховцова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Симеон Иванов Какоткин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: св-во выдано 21.06.46г 126661; в 1 ый брак вступил 12.11.1927г
Примечание / Дополнительно
св-во выдано 21.06.46г 126661; в 1 ый брак вступил 12.11.1927г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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