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Скуднеева Акулина Ивановна

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Скуднеева Акулина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
49-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
20.04.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 333об-334
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Александра Ефимова
Отец - Скуднеева Ефим Иванов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Скуднеева Акулина Ивановна (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анастасия Григорьевна Годовикова, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Пантелеймон Акимов Скуднеев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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