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Травина Анна Яковлева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Травина Анна Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
47-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
14.04.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 333об-334
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Травин Федор Иванов
Отец - Травин Иван Яковлев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Травина Анна Яковлева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Матрена Яковлева Ширяева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Семён Максимов Травин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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