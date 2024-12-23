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Соболев Авраам Роман

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Соболев Авраам Роман
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
46-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
13.04.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 333об-334
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Соболев Трофим Авраамов
Отец - Соболев Авраам Роман, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Соболева Дарья Даниилова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акилина Устинова Бунина, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Псаломщик с.Паршин. Павел Иванов Ермалаев (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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