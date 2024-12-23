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Агафья Алексиева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Агафья Алексиева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
44-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
09.04.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 332об-333
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Агафья Алексиева
Отец - Долгих Алексий Петров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Долгих Анастасия Андреева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ксения Андреева Травина, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Петр Андреев Паршинцев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: Вступила в первый брак 12.11.1927г
Примечание / Дополнительно
Вступила в первый брак 12.11.1927г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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