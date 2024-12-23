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Болдина Проскофья Стефанова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Болдина Проскофья Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
43-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
08.04.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 332об-333
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Болдин Василий Николаев
Отец - Болдин Николай Максимов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Болдина Проскофья Стефанова (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Семен Семёнов Лукьянов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - София Иванова Болдина, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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