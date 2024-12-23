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жена почетного гражданина Евдокия Васильевна Попова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
жена почетного гражданина Евдокия Васильевна Попова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
42-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Дата крещения
06.04.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 332об-333
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Ирина Фомина
Отец - Ширяев Фома Симонов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Ширяева Марфа Гаврилова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - жена почетного гражданина Евдокия Васильевна Попова
Воспр. - псаломщик Николаевской церкви Павел Иванов Ермолаев (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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