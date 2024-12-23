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Феодосия Симонова Муравлева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Феодосия Симонова Муравлева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
41-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
05.04.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 331об-332
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Мокашов Никита Павлов
Отец - Мокашов Павел Данилов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Мокашова Александра Иванова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Никита Яковлев Травин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Феодосия Симонова Муравлева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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