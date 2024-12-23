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Семен Ермолаев Шишиморав

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Семен Ермолаев Шишиморав
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
40-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
03.04.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 331об-332
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Стрельников Иоан Васильев
Отец - Стрельников Василий Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Стрельникова Матрёна Иванова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Марфа Иванова Стрельникова, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Семен Ермолаев Шишиморав, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: свидетельство выдано 16.08.1924г
Примечание / Дополнительно
свидетельство выдано 16.08.1924г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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