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Касиий Ильин Ширяев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Касиий Ильин Ширяев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
39-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.03.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
28.03.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 331об-332
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Мария Иосифова
Отец - Ширяев Иосиф Ильин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Ширяева Ксения Ивановна (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анна Васильева Болдина, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Касиий Ильин Ширяев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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