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Захаров Феодор Ефимов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Захаров Феодор Ефимов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
37-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.03.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
21.03.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 330об-331
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Дарья Феодорова
Отец - Захаров Феодор Ефимов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Захарова Мария Дмитриевна (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Дмитрий Киров Дементьев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Фекла Ефимова Конопкина, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: свидетельство выдано 20.03.1940; выдано 042883 18.04.1960г
Примечание / Дополнительно
свидетельство выдано 20.03.1940; выдано 042883 18.04.1960г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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