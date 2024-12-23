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Болдина Марфа Матвеевна

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Болдина Марфа Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
36-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.03.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
19.03.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 330об-331
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Дарья Васильева
Отец - Болдин Василий Тихонов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Болдина Марфа Матвеевна (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анна Георгиева Болдина, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Григорий Семенов Болдин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: св-во выдано 05.02.41г; выдано справка 286663 26.(?).68г
Примечание / Дополнительно
св-во выдано 05.02.41г; выдано справка 286663 26.(?).68г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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