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Иосифова Агния Феодосива

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Иосифова Агния Феодосива
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
34-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.03.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
16.03.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 330об-331
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Иосифов Серафим Митрофанов
Отец - Иосифов Митрофан Яковлев (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Иосифова Агния Феодосива (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - мест.свщ. с.Куж Василий Флавианов (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - учительница Мария Ивановна Одинцова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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