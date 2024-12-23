Мокашов Тимофей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокашов Тимофей Петров

Мокашов Тимофей Петров

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Мокашов Тимофей Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
33-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.03.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
10.03.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 329об-330
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Мокашов Алексей Тимофеев
Отец - Мокашов Тимофей Петров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Макошова Аксиния Ивановна (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Елизавета Петрова Шеховцова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Петр Ефимов Макашов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.