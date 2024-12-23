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Евдокия Емилианова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Евдокия Емилианова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
32-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.03.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
10.03.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 329об-330
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Евдокия Емилианова
Отец - Ненахов Емилиан Андрианов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Ненахова Татьяна Иванова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Феврония Андрианова Холяева, крестьянка (с. Мазейка, Брезнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Яков Ефимов Бокарев, крестьянин собственник (с. Мазейка, Брезнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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