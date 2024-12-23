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Дербенева Александра Алексеева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Дербенева Александра Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
31-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.03.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
03.03.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 329об-330
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Дербинев Герасим Никитин
Отец - Дербинев Никита Васильев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Дербенева Александра Алексеева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Иван Алексеев Паршинцев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Мелания Яковлева Ширяева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: справка вступил в 1 брак 02.(01). 1927г
Примечание / Дополнительно
справка вступил в 1 брак 02.(01). 1927г
Комментарий наборщика
Фамилия реб. Нешахов, Немахов
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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