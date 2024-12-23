Ширяева Мария Епифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиряева Мария Епифанова

Ширяева Мария Епифанова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Ширяева Мария Епифанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
30-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.03.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
01.03.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 329об-330
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Ширяев Василий Димитриев
Отец - Ширяев Димитрий Андреев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Ширяева Мария Епифанова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акулина Михайловна Кутузова, крестьянка (с. Талицкий Чамлык, Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Дмитрий Александров Соболев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Комментарий наборщика
отчество матери возможно читается Епистранова
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.