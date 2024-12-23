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Михаил Митрофанов Басов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Михаил Митрофанов Басов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
27-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.02.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
23.02.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 328об-329
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Евдокия Гавриилова
Отец - Гнездилов Гавриил Трофимов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Гнездилова Пелагея Митрофановна (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Матрена Семёнова Гнездилова, крестьянская девица (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Михаил Митрофанов Басов, государственный крестьянин (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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