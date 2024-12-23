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Евдокия Филиппова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Евдокия Филиппова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
25-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.02.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
15.02.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 328об-329
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Евдокия Филиппова
Отец - Паршинцев Филипп Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Паршинцева Ксения Андреева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акулина Устинова Бунина, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Тимофей Яковлев Дмитриев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: Выдано св-во 292325 1966г
Примечание / Дополнительно
Выдано св-во 292325 1966г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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