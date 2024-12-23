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Мария Эпалитовна Пшеницына

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Мария Эпалитовна Пшеницына
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
24-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.02.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
15.02.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 327об-328
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Пшеницына Евгения Козьмина
Отец - Пшеницын Козьма Кондратов (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Пшеницына Мария Иванова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Мария Эпалитовна Пшеницына, крестьянка (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Павел Иванов Ермалаев псаломщик (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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