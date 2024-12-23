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Федот Андреев Ширяев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Федот Андреев Ширяев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
23-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.02.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
12.02.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 327об-328
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Евдокия Митрофанова
Отец - Нестеров Митрофан Яковлев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Нестерова Наталья Петрова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анисия Павлова Ширяева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Федот Андреев Ширяев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: В 1 ый брак вступила 12.02.1927
Примечание / Дополнительно
В 1 ый брак вступила 12.02.1927
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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