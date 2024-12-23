Дементьев Гавриил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДементьев Гавриил Иванов

Дементьев Гавриил Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Дементьев Гавриил Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
22-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.02.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
11.02.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 327об-328
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Дементьев Гавриил Иванов
Отец - Дементьев Иван Марков, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Дементьева Гликерия Александровна (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ефросинья Дмитриева Скуднеева, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Иван Ермолаев Захаров, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.