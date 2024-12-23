Ширяев Иван Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиряев Иван Георгиев

Ширяев Иван Георгиев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Ширяев Иван Георгиев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
21-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.02.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
08.02.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 327об-328
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Анна Иванова
Отец - Ширяев Иван Георгиев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Ширяева Ксения Андреева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Василий Никифоров Паршинцев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Елена Гергиева Ширяева, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.