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Елена Исаева Паршинцева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Елена Исаева Паршинцева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
20-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.02.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
06.02.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 327об-328
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Болдин Кирилл Николаев
Отец - Болдин Николай Исаев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Болдина Ксения Федорова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Евдоким Федоров Болдин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Елена Исаева Паршинцева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: Вступ.в 1ый брак 18.10.24
Примечание / Дополнительно
Вступ.в 1ый брак 18.10.24
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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