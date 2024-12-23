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Соболев Георгий Яковлев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Соболев Георгий Яковлев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
19-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.02.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
02.02.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 326об-327
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Соболев Георгий Яковлев
Отец - Соболев Яков Федоров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Соболева Анастасия Никифорова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Матрена Никифорова Ширяева, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Михаил Иванов Соболев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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