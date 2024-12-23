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Паршинцев Симеон Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Паршинцев Симеон Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
18-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.02.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
02.02.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 326об-327
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Паршинцев Симеон Иванов
Отец - Паршинцев Иван Андреева, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Паршинцева Ирина Андреева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Алесей Андреев Шеховцов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Екатерина Васильева Муравлева, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: вступил в 1ый брак 03.11.1927г
Примечание / Дополнительно
вступил в 1ый брак 03.11.1927г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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