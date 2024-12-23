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Яков Яковлев Макашов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Яков Яковлев Макашов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
17-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
31.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 326обр-327
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Макашов Василий Ильин
Отец - Макашов Илья Петрова, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Макашова Евдокия Антонова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анастасия Яковлева Макашова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Яков Яковлев Макашов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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