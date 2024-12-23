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Соболев Яков Антонова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Соболев Яков Антонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
16-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
29.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 326об-327
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Соболев Григорий Яковлев
Отец - Соболев Яков Антонова, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Соболева Елизавета Иванова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Пелагея Эринархова Долгих, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Филип Иванов Паршинцев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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