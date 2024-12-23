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Афанасий Косьмин Лукьянов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Афанасий Косьмин Лукьянов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
15-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
28.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 325об-326
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Захаров Игнатий Петров
Отец - Захаров Петр Васильев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Захарова Вера Косьмина (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акулина Васильева Легостаева, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Афанасий Косьмин Лукьянов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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